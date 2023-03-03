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Кулеба обговорив із Блінкеном зустріч G20 і спецтрибунал для Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 11:43

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.

За словами міністра, очільник Держдепу США поінформував його про свої дискусії на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи двадцяти" у Нью-Делі напередодні.

"Я детально зупинився на наших подальших кроках щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України: наше наступне велике зобов'язання – забезпечити притягнення до відповідальності російського керівництва. Скоординовані зусилля є ключовими", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, в четвер у кулуарах міністерської зустрічі "Групи двадцяти" Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ РФ Сергєєм Лавровим про договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і війну в Україні. Ця зустріч для них стала першою із січня 2022 року.

Водночас російські ЗМІ повідомили, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу. На пресконференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, не було жодної згадки про розмову з Блінкеном.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ провідних індустріальних країн та країн, що розвиваються (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.

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Теми: Кулеба ДмитроБлінкенG20Росія
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