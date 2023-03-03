Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"
П'ятниця, 3 березня 2023, 15:21
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки" вертольота, під час катастрофи якого у Броварах на Київщині загинуло керівництво МВС.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Суспільне"
Пряма мова Шмигаля: "Є дуже зрозумілі результати технічного стану вертольота. Усі матеріали з чорної скриньки" збережені, вони якісні".
Деталі: Шмигаль повідомив, що "чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера, розшифрували у Франції.
За словами прем'єра, слідство триває. Шмигаль зазначив, що наразі немає інформації, яку міг би публічно озвучити - результати слідства мають бути найближчим часом, оскільки виконано велику роботу.
Передісторія:
- 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.
- За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах,серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 18 січня поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
- У лютому слідство повідомило, що опитало більше 6 тисяч свідків трагедії.
- Міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко повідомляв, що слідство зможе оприлюднити перші результати розслідування в кінці березня - на початку квітня.
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