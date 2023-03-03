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Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 березня 2023, 15:21
Денис Шмигаль, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки" вертольота, під час катастрофи якого у Броварах на Київщині загинуло керівництво МВС.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Суспільне"

Пряма мова Шмигаля: "Є дуже зрозумілі результати технічного стану вертольота. Усі матеріали з чорної скриньки" збережені, вони якісні".

Деталі: Шмигаль  повідомив, що "чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера, розшифрували у Франції.

За словами прем'єра, слідство триває. Шмигаль зазначив, що наразі немає інформації, яку міг би публічно озвучити - результати слідства мають бути найближчим часом, оскільки виконано велику роботу.

Передісторія:

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Теми: Шмигаль Бровариавіанадзвичайна подія
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