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РФ випустила близько сотні снарядів по Нікопольщині за добу: пошкоджені десятки домівок

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 19:48
РФ випустила близько сотні снарядів по Нікопольщині за добу: пошкоджені десятки домівок
Фото: ОВА

Російські військові 3 березня випустили близько сотні снарядів по Нікопольщині на Дніпропетровщині, пошкодивши автівки, десятки приватних будинків та соціальний заклад.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова: "Нікопольщина – знову під ворожим вогнем. Протягом дня район зазнав семи ворожих атак: з важкої артилерії російські окупанти били по Марганецькій та Мирівській громадам, випустивши близько сотні снарядів".

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Деталі: Очільник ОВА повідомив, що в Марганецькій громаді ворог поцілив по соціальному закладу. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено майже три десятки будівель, з яких 17 – це приватні будинки, 12 – господарські споруди. Одну господарську споруду знищено вщент. Також пошкоджені три легкові автівки, газогін, електромережі.

В інших районах Дніпропетровщини обстрілів не зафіксовано. Він додав, що обійшлося без постраждалих.

 
 

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Теми: Нікопольобстріл
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