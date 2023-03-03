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РФ выпустила около сотни снарядов по Никопольщине за сутки: повреждены десятки домов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 19:48
РФ выпустила около сотни снарядов по Никопольщине за сутки: повреждены десятки домов
Фото: ОВА

Российские военные 3 марта выпустили около сотни снарядов по Никопольщине на Днепропетровщине, повредив машины, десятки частных домов и социальное учреждение.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь: "Никопольщина – снова под вражеским огнем. В течение дня район подвергся семи вражеским атакам: из тяжелой артиллерии российские оккупанты били по Марганецкой и Мировской громадам, выпустив около сотни снарядов".

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Детали: Глава ОВА сообщил, что в Марганецкой громаде враг попал по социальному учреждению. Кроме того, в результате обстрела повреждены почти три десятка зданий, из которых 17 - это частные дома, 12 - хозяйственные постройки. Одно хозяйственное сооружение уничтожено полностью. Также повреждены три легковых автомобиля, газопровод, электросети.

В других районах Днепропетровщины обстрелов не зафиксировано. Он добавил, что обошлось без пострадавших.

 
 

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Темы: Никопольобстрел
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