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Мінкульт поскаржився в поліцію через перешкоджання комісії в Лаврі

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 15:47
Мінкульт поскаржився в поліцію через перешкоджання комісії в Лаврі
фото "Укрінформу"

Комісія з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу, Мінкульт звернувся до поліції.

Джерело: міністр Олександр Ткаченко в Facebook

Пряма мова: "Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні.

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Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі.

По факту перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію".

Деталі: Ткаченко зазначає, що брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога.

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При цьому міністр запевнив, що комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

Передісторія: 

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Теми: УПЦ МПМінкультури
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