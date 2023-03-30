Мінкульт поскаржився в поліцію через перешкоджання комісії в Лаврі
Комісія з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу, Мінкульт звернувся до поліції.
Джерело: міністр Олександр Ткаченко в Facebook
Пряма мова: "Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні.
Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі.
По факту перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію".
Деталі: Ткаченко зазначає, що брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога.
При цьому міністр запевнив, що комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.
Передісторія:
- Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.
- Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло.
- Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври і що звернеться до поліції.
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