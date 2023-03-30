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Минкульт пожаловался в полицию из-за препятствования комиссии в Лавре

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 марта 2023, 15:47
Минкульт пожаловался в полицию из-за препятствования комиссии в Лавре
фото "Укринформа"

Комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу, Минкульт обратился в полицию.

Источник: министр Александр Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня.

Представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые входят в состав комиссии, не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована. К тому же, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания.

По факту препятствования работы комиссии было подано заявление в полицию".

Детали: Ткаченко отмечает, что грубое поведение представителей УПЦ МП в отношении представителей комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу.

При этом министр заверил, что комиссия продолжит свою работу в любом случае.

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Темы: УПЦ МПМинкультуры
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