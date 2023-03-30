УПЦ МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври: проводить службу

Священники УПЦ МП 30 березня проводять в лаврі службу. Ці храми вони мали залишити ще 29 березня. Фото з Facebook УПЦ МП

УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня – станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння.

Джерело: трансляція служби у Facebook, журналісти в ефірі національного марафону новин

Деталі: УПЦ МП проводить і транслює службу у прямому ефірі у соцмережах. Журналісти нацмарафону новин повідомили, що богослужіння триватиме до 10 ранку.

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Скриншот з трансляції УПЦ МП

О 10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і має розпочатися процес передачі майна лаври державі.

Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.

Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

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Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".

Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.

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