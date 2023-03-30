Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

УПЦ МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври: проводить службу

Ірина БалачукЧетвер, 30 березня 2023, 09:43
УПЦ МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври: проводить службу
Священники УПЦ МП 30 березня проводять в лаврі службу. Ці храми вони мали залишити ще 29 березня. Фото з Facebook УПЦ МП

УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня – станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння.

Джерело: трансляція служби у Facebook, журналісти в ефірі національного марафону новин

Деталі: УПЦ МП проводить і транслює службу у прямому ефірі у соцмережах. Журналісти нацмарафону новин повідомили, що богослужіння триватиме до 10 ранку. 

Реклама:
 
Скриншот з трансляції УПЦ МП

О 10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і має розпочатися процес передачі майна лаври державі.

Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.

Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

ВІДЕО ДНЯ

Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".

Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  

Читайте також: "Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Передісторія:

Теми: УПЦ МПКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: