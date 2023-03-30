Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври: проводить службу

Ірина БалачукЧетвер, 30 березня 2023, 09:43
УПЦ МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври: проводить службу
Священники УПЦ МП 30 березня проводять в лаврі службу. Ці храми вони мали залишити ще 29 березня. Фото з Facebook УПЦ МП

УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня – станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння.

Джерело: трансляція служби у Facebook, журналісти в ефірі національного марафону новин

Деталі: УПЦ МП проводить і транслює службу у прямому ефірі у соцмережах. Журналісти нацмарафону новин повідомили, що богослужіння триватиме до 10 ранку. 

 
Скриншот з трансляції УПЦ МП

О 10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і має розпочатися процес передачі майна лаври державі.

Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.

Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  

Читайте також: "Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Передісторія:

Теми: УПЦ МПКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міноборони про Бахмут: Захисники враховують принцип військової доцільності

відеоУкраїнський стронгмен Кордіяка здобув титул найсильнішої людини Європи

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Данілов оприлюднив "12 кроків деокупації Криму", над якими працює РНБО

відеоВ окупованому Мелітополі лунають вибухи у локомотивному депо – мер

Усі новини...
УПЦ МП
Мінкульт поскаржився в поліцію через перешкоджання комісії в Лаврі
З Лаври вивозили ікону: авто "завернула" поліція – ЗМІ
Комісія Мінкульту не змогла зайти в першу церкву Лаври: її закрили
Останні новини
18:39
У Хмельницькому сотні людей прийшли до храму УПЦ МП, де побили військового
18:24
Внаслідок обстрілів зупинилась одна ТЕС – ДТЕК
18:16
Міноборони про Бахмут: Захисники враховують принцип військової доцільності
18:06
У Данії 14 разів повідомляли про підозрілі дрони перед вибухами на "Північних потоках"
18:00
Міськрада Хмельницького позбавить УПЦ МП права користуватися землею – мер
17:40
У російському відеочаті блогерка натрапила на маленького хлопчика, депортованого з України
17:35
Блінкен і Лавров поговорили телефоном уперше з липня 2022 року
17:27
відеоУкраїнський стронгмен Кордіяка здобув титул найсильнішої людини Європи
17:17
Альянс Ердогана може втратити більшість у парламенті після виборів – опитування
17:12
оновленоУ київському метро не працювали комплекси самообслуговування
Усі новини...