В УПЦ МП готуються до комісії в Лаврі: кажуть, приїдуть "провокатори" з камерами

Після перешкоджання роботі журналістів та комісії з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври очільники Української православної церкви, афілійованої з московським патріархатом, закликали не піддаватись на провокації "спеціально підготованих осіб з числа радикалів".

Джерело: пресслужба УПЦ МП

Дослівно: "31 березня, о 10-й годині до Києво-Печерськоі Лаври планує прибути комісія з метою опечатати храми. Разом із комісією хочуть навідатись провокатори. Спеціально підготовані особи з числа радикалів будуть ображати і провокувати вірян з метою викликати на свою адресу агресію чи неадекватну поведінку. Провокатори все фіксуватимуть на відео".

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Деталі: В УПЦ МП заборонили прихильникам цієї церкви реагувати та спілкуватися з "провокаторами", бо начебто їхня головна мета "привернути до себе увагу та викликати хоч якусь реакцію на свої дії".

Що передувало:

Вранці 30 березня стало відомо, що комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло в оточенні прихильників пригрозив журналістам побиттям та перешкоджав їхній діяльності.

Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.

Кабінет міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі.

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

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