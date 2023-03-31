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В УПЦ МП готовятся к комиссии в Лавре: говорят, приедут "провокаторы" с камерами

Станислав ПогориловПятница, 31 марта 2023, 09:47
В УПЦ МП готовятся к комиссии в Лавре: говорят, приедут провокаторы с камерами
Фото: Getty Images

После препятствования работе журналистов и комиссии по приему-передаче госимущества Киево-Печерской лавры руководители Украинской православной церкви, аффилированной с Московским патриархатом, призвали не поддаваться на провокации "специально подготовленных лиц из числа радикалов".

Источник: пресс-служба УПЦ МП

Дословно: "31 марта, в 10 часов в Киево-Печерскую Лавру планирует прибыть комиссия с целью опечатать храмы. Вместе с комиссией хотят наведаться провокаторы. Специально подготовленные лица из числа радикалов будут оскорблять и провоцировать верующих с целью вызвать в свой адрес агрессию или неадекватное поведение. Провокаторы все будут фиксировать на видео".

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Детали: В УПЦ МП запретили сторонникам этой церкви реагировать и общаться с "провокаторами", потому что якобы их главная цель "привлечь к себе внимание и вызвать хоть какую-то реакцию на свои действия".

Что предшествовало: 

  • Утром 30 марта стало известно, что комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП.
  • Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности.
  • Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры.
  • Кабинет министров 30 марта признал недействительным распоряжение о бесплатном пользовании УПЦ МП имуществом Киево-Печерской Лавры и таким образом вернул его в управление государства.
  • Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

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Темы: УПЦ МПрелигияКиев
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