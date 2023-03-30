Уряд повернув державі майно Києво-Печерської лаври

Кабінет міністрів 30 березня визнав нечинним розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської Лаври і таким чином повернув його в управління державі.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

Дослівно: "Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд".

Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів".

Що було раніше: 30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

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