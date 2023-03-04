Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік
Субота, 4 березня 2023, 18:07
Внаслідок обстрілу росіянами села Львове Тягинської територіальної громади на Херсонщині загинув місцевий мешканець.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Сьогодні опівдні російська армія обстріляла село Львове Тягинської тергромади, - є загиблий.
Під час обстрілу уламкове поранення грудної клітини дістав 57-річний чоловік. Він загинув у власному будинку".
Деталі: Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені ще кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.
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