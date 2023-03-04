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Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 17:07
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік
село Львове, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами села Львове Тягинської територіальної громади на Херсонщині загинув місцевий мешканець.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Сьогодні опівдні російська армія обстріляла село Львове Тягинської тергромади, - є загиблий.

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Під час обстрілу уламкове поранення грудної клітини дістав 57-річний чоловік. Він загинув у власному будинку".

Деталі: Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені ще кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.

Теми: Херсонська областьвійна
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