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У Києві залпові снігопади й гроза – КМДА

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 23:44
снігопад у Києві 4 березня, скріншот відео зі сторінки Олексія Білошицького в Facebook

У Києві у суботу ввечері спостерігаються залпові снігопади зі значним посиленням вітру, грозою і зменшенням видимості.

Джерело: КМДА, кореспонденти УП

Деталі: На вулицях працюють 94 одиниці техніки КК "Київавтодор".

Дорожники обробляють автошляхи протиожеледними засобами.

Крім того, Український гідрометцентр попереджає, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомляють кореспонденти УП, у Києві було чутно гучний звук і спалахи – імовірно, це були грім та блискавка. При цьому спостерігаються снігопади й сильний вітер.

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Теми: Київпогода
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