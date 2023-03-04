У Києві залпові снігопади й гроза – КМДА

снігопад у Києві 4 березня, скріншот відео зі сторінки Олексія Білошицького в Facebook

У Києві у суботу ввечері спостерігаються залпові снігопади зі значним посиленням вітру, грозою і зменшенням видимості.

Джерело: КМДА, кореспонденти УП

Деталі: На вулицях працюють 94 одиниці техніки КК "Київавтодор".

Дорожники обробляють автошляхи протиожеледними засобами.

Крім того, Український гідрометцентр попереджає, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомляють кореспонденти УП, у Києві було чутно гучний звук і спалахи – імовірно, це були грім та блискавка. При цьому спостерігаються снігопади й сильний вітер.