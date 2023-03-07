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СБУ схопила "майстра" російської розвідки, який намагався завербувати мера Очакова

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 березня 2023, 09:55
СБУ схопила майстра російської розвідки, який намагався завербувати мера Очакова
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки під час спецоперації затримала радника мера Очакова Миколаївської області, який за завданням російських спецслужб намагався завербувати очільника міста.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста".

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Деталі: За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про екс-командира 73-го морського центру спецпризначення Едуарда Шевченка. Він є кавалером орденів "За мужність" (І, ІІ и ІІІ ступенів), має два ордени Богдана Хмельницького II та ІІІ ступенів.

За даними слідства, 55-річний чоловік, який обіймав посаду радника мера Очакова, добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами.

Під псевдонімом "майстер" колишній командир одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ на постійній основі отримував завдання від російської розвідки.

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У січні 2023 року підозрюваний отримав завдання завербувати Очаківського міського голову та забезпечити його лояльність і підтримку дій РФ, аж до "здачі міста".

Першим етапом злочинного плану мала бути вербувальна бесіда за посередництва підозрюваного шляхом телефонного дзвінка. Радник мав підготувати до цього мера міста.

Наприкінці січня підозрюваний повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватись представники Росії. Того ж дня у Telegram він відзвітував своєму куратору про проміжні результати вербування мера.

Мер Очакова, у свою чергу, повідомив в обласне СБУ щодо протиправних дій свого помічника.

СБУ затримала радника, йому оголошено про підозру, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Теми: СБУМиколаївська областьколабораціяшпигунство
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