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СБУ схопила "майстра" російської розвідки, який намагався завербувати мера Очакова

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 березня 2023, 10:55
СБУ схопила майстра російської розвідки, який намагався завербувати мера Очакова
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки під час спецоперації затримала радника мера Очакова Миколаївської області, який за завданням російських спецслужб намагався завербувати очільника міста.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "У результаті масштабної спецоперації в Очакові затримано агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення українського міста".

Деталі: За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про екс-командира 73-го морського центру спецпризначення Едуарда Шевченка. Він є кавалером орденів "За мужність" (І, ІІ и ІІІ ступенів), має два ордени Богдана Хмельницького II та ІІІ ступенів.

За даними слідства, 55-річний чоловік, який обіймав посаду радника мера Очакова, добровільно погодився співпрацювати з російськими спецслужбами.

Під псевдонімом "майстер" колишній командир одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ на постійній основі отримував завдання від російської розвідки.

У січні 2023 року підозрюваний отримав завдання завербувати Очаківського міського голову та забезпечити його лояльність і підтримку дій РФ, аж до "здачі міста".

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Першим етапом злочинного плану мала бути вербувальна бесіда за посередництва підозрюваного шляхом телефонного дзвінка. Радник мав підготувати до цього мера міста.

Наприкінці січня підозрюваний повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватись представники Росії. Того ж дня у Telegram він відзвітував своєму куратору про проміжні результати вербування мера.

Мер Очакова, у свою чергу, повідомив в обласне СБУ щодо протиправних дій свого помічника.

СБУ затримала радника, йому оголошено про підозру, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Теми: СБУМиколаївська областьколабораціяшпигунство
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