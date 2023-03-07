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Залужний зустрівся з топвійськовими Британії, Польщі і США

Євген КізіловВівторок, 7 березня 2023, 20:59
Залужний зустрівся з топвійськовими Британії, Польщі і США
фото з телеграм-каналу залужного

Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний провів зустріч з чотирма військовими керівниками країн-партнерів України у війні проти Росії.

Джерело: Залужний у Telegram

Деталі: Залужний зустрівся, зокрема, з такими чиновниками:

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  • верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі - командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі;
  • начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном;
  • начальником Генштабу Збройних сил Польщі генералом Раймундом Анджейчаком;
  • командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.
 

Пряма мова: "Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег.

Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті".

Більше деталей: Крім того, каже генерал, не менш ретельно на зустрічі обговорили постачання військової допомоги в Україну – озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими.

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Також продовжили діалог стосовно підготовки українських військових. Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах.

 

Теми: ЗалужнийСШАВелика БританіяПольща
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