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Залужный встретился с топ-военными Британии, Польши и США

Евгений КизиловВторник, 7 марта 2023, 21:59
Залужный встретился с топ-военными Британии, Польши и США
фото с телеграм-канала залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный провел встречу с четырьмя военными руководителями стран-партнеров Украины в войне против России.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: Залужный встретился, в частности, с такими чиновниками:

  • верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи;
  • начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;
  • начальником Генштаба Вооруженных сил Польши генералом Раймундом Анджейчаком;
  • командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.
 

Прямая речь: "Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег.

Благодарен им за очень содержательную и прямую беседу. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на восточном направлении. В частности, на событиях в Бахмуте".

Больше деталей: Кроме того, говорит генерал, не менее тщательно на встрече обсудили поставки военной помощи в Украину - вооружения и боеприпасов. "Вопрос усиления противовоздушной обороны, предоставление дальнобойного оружия - остаются сверхважными", - добавил Залужный.

Также продолжили диалог по подготовке украинских военных. Договорились и в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях.

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Темы: ЗалужныйСШАВеликобританияПольша
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