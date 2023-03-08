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На Луганщині окупанти будують модульні лікарні через велику кількість поранених – ОВА

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 07:29
На Луганщині окупанти будують модульні лікарні через велику кількість поранених – ОВА
Фото РИА Новости

Російські окупанти почали будувати на Луганщині модульні пункти швидкої допомоги через велику кількість поранених, яким вже не вистачає місця у лікарнях.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Для поранених загарбників вже не вистачає ліжок в лікарнях Луганщини. Бо додається таких осіб щодня. Тепер знайшли, де лікувати поранених. Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади".

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Деталі: Повідомляється, що нестачу медичних працівників росіяни вирішили через організацію відряджень лікарських бригад з різних територій РФ. На Луганщині їм обіцяють підвищену зарплату, а з основного місця роботи відправляють у безоплатну відпустку.

В ОВА додали, що 7 березня на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського. Також загарбники обстрілювали з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

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Також захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

Теми: Луганська областьвійна
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