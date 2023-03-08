Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині окупанти будують модульні лікарні через велику кількість поранених – ОВА

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 08:29
На Луганщині окупанти будують модульні лікарні через велику кількість поранених – ОВА
Фото РИА Новости

Російські окупанти почали будувати на Луганщині модульні пункти швидкої допомоги через велику кількість поранених, яким вже не вистачає місця у лікарнях.

Джерело: Луганська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Для поранених загарбників вже не вистачає ліжок в лікарнях Луганщини. Бо додається таких осіб щодня. Тепер знайшли, де лікувати поранених. Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади".

Деталі: Повідомляється, що нестачу медичних працівників росіяни вирішили через організацію відряджень лікарських бригад з різних територій РФ. На Луганщині їм обіцяють підвищену зарплату, а з основного місця роботи відправляють у безоплатну відпустку.

В ОВА додали, що 7 березня на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського. Також загарбники обстрілювали з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

Також захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео, фотоПопрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов

Прем’єрка Фінляндії прибула до Києва

фото, доповненоСупутник показав масштабні руйнування Бахмута

Терористи Донбасу ув'язнили правозахисника Буткевича на 13 років - ЗМІ

У "Дії" запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці

Парламент Грузії "вбив" скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Усі новини...
Луганська область
У Луганську окупанти вирішили розмістити казарму в поліклініці з пацієнтами – Генштаб
Генштаб: Окупанти облаштували ВЛК у готелі в Кадіївці – повертають на фронт поранених
Окупанти Луганщини вже ставлять підлітків на військовий облік – ОВА
Останні новини
14:11
Ердоган призначив президентські і парламентські вибори в Туреччині 14 травня
14:02
Стабілізаційні відключення у Києві скасували
13:57
відео, фотоПопрощатися з "Да Вінчі" прийшли Зеленський, Залужний, Резніков та Буданов
13:51
"Безславна історія "Вагнера" наближається до кінця на бахмутських полях" – Череватий
13:49
Галущенко закликав МАГАТЕ позбавити Росію членства в організації
13:41
Прем’єрка Фінляндії прибула до Києва
13:37
Як зміцнилася гривня за тиждень: курс валют 10 березня
13:31
Росіяни місяць накопичували ракети, щоб вдарити по Україні – розвідка
13:24
Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні зразки зброї, наданої США - ЗМІ
13:12
Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ
Усі новини...