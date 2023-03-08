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Україна знищила понад 70 російських літаків – американський генерал

Ірина БалачукСереда, 8 березня 2023, 09:59
Україна знищила понад 70 російських літаків – американський генерал
Збитий ворожий літак. Фото з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Українська армія знищила понад 70 російських військових літаків від початку повномасштабного вторгнення РФ, заявив командувач військово-повітряними силами США в Європі та Африці генерал Джеймс Хеккер.

Джерело: Голос Америки з посиланням на заяву Хеккера на конференції в Колорадо

Деталі: За даними генерала, сама Україна втратила менше 60 літаків.

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Порівняно невисокі втрати України та Росії Хеккер пояснив ефективністю інтегрованої протиповітряної та антиракетної оборони, організованої обома сторонами, яка не дозволяє масштабно застосовувати авіацію.

Генерал підкреслив, що через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася непотрібною".

Він також зазначив, що це створює значні труднощі для здійснення повітряного прикриття контрнаступу української армії.

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Теми: Росіяавіавійна
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