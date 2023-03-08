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Украина уничтожила более 70 российских самолетов – американский генерал

Ирина БалачукСреда, 8 марта 2023, 09:59
Украина уничтожила более 70 российских самолетов – американский генерал
Сбитый вражеский самолет. Фото из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Украинская армия уничтожила более 70 российских военных самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ, заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.

Источник: Голос Америки со ссылкой на заявление Хеккера на конференции в Колорадо

Детали: По данным генерала, сама Украина потеряла менее 60 самолетов.

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Сравнительно невысокие потери Украины и России Хеккер объяснил эффективностью интегрированной противовоздушной и антиракетной обороны, организованной обеими сторонами, которая не позволяет масштабно применять авиацию.

Генерал подчеркнул, что из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной".

Он также отметил, что это создает значительные затруднения для осуществления воздушного прикрытия контрнаступления украинской армии.

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Темы: Росcияавиавойна
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