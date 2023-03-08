Украина уничтожила более 70 российских самолетов – американский генерал
Украинская армия уничтожила более 70 российских военных самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ, заявил командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер.
Источник: Голос Америки со ссылкой на заявление Хеккера на конференции в Колорадо
Детали: По данным генерала, сама Украина потеряла менее 60 самолетов.
Сравнительно невысокие потери Украины и России Хеккер объяснил эффективностью интегрированной противовоздушной и антиракетной обороны, организованной обеими сторонами, которая не позволяет масштабно применять авиацию.
Генерал подчеркнул, что из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной".
Он также отметил, что это создает значительные затруднения для осуществления воздушного прикрытия контрнаступления украинской армии.
Предыстория:
- По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники уже уничтожили 303 российских самолета и 289 вертолетов.