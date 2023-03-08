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Зеленський: Зараз в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН

Тетяна ЛозовенкоСереда, 8 березня 2023, 18:19
Зеленський: Зараз в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН
Президент України Володимир Зеленський та Генсек ООН Антоніу Гутерріш на пресконференції в Києві 8 березня, фото оп

Президент Володомир Зеленський заявив, що зараз в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН і яку глобальну роль відіграватиме організація надалі.

Джерело: пресслужба Офісу президента із посиланням на заяву Зеленського на пресконференції за результатами зустрічі із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем

Пряма мова: "Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй".

Деталі: Президент подякував особисто Антоніу Гутеррешу, його команді та всім в ООН, хто розуміє необхідність захисту загальнолюдських цінностей і міжнародного порядку: "Я вдячний Антоніу Гутеррішу за чітке засудження російської агресії як грубого порушення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є".

Під час зустрічі також обговорили українську формулу миру та повернення сотень тисяч громадян України, які були депортовані в Росію, у тому числі дітей.

"Дякую пану Генеральному секретарю за підтримку нашої позиції щодо цих особливо чутливих питань", – наголосив Зеленський.

 

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Теми: ЗеленськийООНпрезидентміжнародна спільнота
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