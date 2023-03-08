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Зеленский: Сейчас в Украине решается, каким будет будущее ООН

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 марта 2023, 18:19
Зеленский: Сейчас в Украине решается, каким будет будущее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Киеве 8 марта, фото оп

Президент Володомир Зеленский заявил, что сейчас в Украине решается, каким будет будущее ООН и какую глобальную роль будет играть организация в дальнейшем.

Источник: пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции по результатам встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Прямая речь: "Именно сейчас и именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН. А значит, именно сейчас и именно в Украине решается то, каким будет будущее ООН и какой будет глобальная роль Организации Объединенных Наций".

Детали: Президент поблагодарил лично Антониу Гутерриша, его команду и всем в ООН, кто понимает необходимость защиты общечеловеческих ценностей и международного порядка: "Я благодарен Антониу Гутерришу за четкое осуждение российской агрессии как грубого нарушения Устава ООН. Выразил сегодня надежду, что личное лидерство господина Генсекретаря поможет реализовать нашу резолюцию - такой мандат от Генеральной Ассамблеи ООН фактически уже есть".

Во время встречи также обсудили украинскую формулу мира и возвращение сотен тысяч граждан Украины, которые были депортированы в Россию, в том числе детей.

"Спасибо господину Генеральному секретарю за поддержку нашей позиции по этим особенно чувствительным вопросам", – подчеркнул Зеленский.

 

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Темы: ЗеленскийООНпрезидентмеждународная общественность
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