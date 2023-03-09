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Росіяни вдарили по Нікополю, шестеро поранених

Ольга Глущенко Четвер, 9 березня 2023, 00:34
Росіяни вдарили по Нікополю, шестеро поранених
наслідки обстрілів, фото Лисака

На Дніпропетровщині росіяни вдарили з важкої артилерії та "Градів" вдарили по Нікопольському району, поранили шестеро людей, з яких двоє – діти.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів з важкої артилерії та "Градів". Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей, з них двоє – діти".

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Деталі: Лисак уточнив, що всі постраждалі – з Нікополя. Це 11-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. А ще – три жінки та 1 чоловік. Їм від 40 до 74 років. Всі в стані середньої тяжкості.

Крім того, у місті пошкоджені 24 приватні будинки. Один з них загорівся, рятувальники загасили пожежу.

В ОВА повідомляють також, що понівечені 7 господарських споруд, побиті 20 сонячних панелей, 4 лінії електропередач і 2 газогони.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
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