5 загиблих на Львівщині: ОВА каже, що ППО збила усі російські ракети
Протиповітряна оборона Львівщини спрацювало ефективно і збила усі повітряні об’єкти росіян, які були у повітряному просторі області, а причини падіння ворожої ракети, яка убила 5 людей, встановлюються.
Джерело: перший заступник голови Львівської обласної адміністрації Андрій Годик в ефірі національного марафону новин
Пряма мова Годика: "5 людей загинуло внаслідок падіння ракети в житловий масив.
В частині ефективності ППО – відповідно до даних ПК "Захід", всі повітряні об’єкти, які перебували на території Львівської області, були знищені. Але безпосередньо проінформувати і зробити висновок, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі – чи це було некоректне наведення терористичними військами ракети, чи це похибка самої ракети, чи падіння внаслідок збиття нашою ППО – зможемо тільки після завершення первинних слідчо-оперативних дій і висновків військових і правоохоронців".
Деталі: Годик підкреслив, що наразі може констатувати те, що до людських жертв призвело падіння саме російської ракети – її уламки ідентифікувала слідчо-оперативна група.
Чиновник також висловив сподівання, що кількість жертв у результаті цього удару не зросте, бо за словами родичів і сусідів, у знищених будинках проживало 5 осіб, чиї тіла вже дістали з-під завалів.
Що було раніше: У Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня загинули п'ятеро людей.
Передісторія:
- Уночі 9 березня оголосили повітряну тривогу по всій Україні.
- В Одеській області під час ракетного обстрілу було влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. У Київській області працювала ППО. У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі. На Дніпропетровщині через ворожу атаку є загиблий і поранені. По Харкову та області армія РФ завдала близько 15 ударів.
- Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.
- Головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.