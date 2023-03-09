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5 загиблих на Львівщині: ОВА каже, що ППО збила усі російські ракети

Ірина БалачукЧетвер, 9 березня 2023, 13:22
5 загиблих на Львівщині: ОВА каже, що ППО збила усі російські ракети
Наслідки падіння російської ракети на Львівщині. Фото ДСНС

Протиповітряна оборона Львівщини спрацювало ефективно і збила усі повітряні об’єкти росіян, які були у повітряному просторі області, а причини падіння ворожої ракети, яка убила 5 людей, встановлюються.

Джерело: перший заступник голови Львівської обласної адміністрації Андрій Годик в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Годика: "5 людей загинуло внаслідок падіння ракети в житловий масив.

В частині ефективності ППО – відповідно до даних ПК "Захід", всі повітряні об’єкти, які перебували на території Львівської області, були знищені. Але безпосередньо проінформувати і зробити висновок, що саме стало причиною падіння ракети на житловий масив у Золочівському районі – чи це було некоректне наведення терористичними військами ракети, чи це похибка самої ракети, чи падіння внаслідок збиття нашою ППО – зможемо тільки після завершення первинних слідчо-оперативних дій і висновків військових і правоохоронців".

Деталі: Годик підкреслив, що наразі може констатувати те, що до людських жертв призвело падіння саме російської ракети – її уламки ідентифікувала слідчо-оперативна група.

Чиновник також висловив сподівання, що кількість жертв у результаті цього удару не зросте, бо за словами родичів і сусідів, у знищених будинках проживало 5 осіб, чиї тіла вже дістали з-під завалів.

Що було раніше: У Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня загинули п'ятеро людей.

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Теми: Львівщинавійнажертви
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