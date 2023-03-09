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Павел офіційно став президентом Чехії, а Земана освистали на інавгурації

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 16:41
Павел офіційно став президентом Чехії, а Земана освистали на інавгурації
фото з Telegram Mateusz Gniazdowski

Колишній генерал НАТО Петр Павел у четвер склав президентську присягу у Владиславській залі Празького Граду (резиденції глави держави) й таким чином офіційно став президентом країни на наступні п’ять років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Павел прибув до Празького Граду на лімузині з дружиною Євою ще до полудня четверга. Перед зустріччю він провів офіційний обід із Мілошем Земаном, який залишив посаду президента, і його дружиною Іваною.

Як зауважив ČTK, коли під час церемонії інавгурації в Празькому Граді було показано Земана, в натовпі його освистали.

Павел напам’ять прочитав присягу, поклавши долоню на конституцію в руках голови Сенату Мілоша Вистрчіла. Незабаром після присяги прогримів 21 гарматний залп з сусіднього пагорба Петрін, а в самій залі зазвучав чеський гімн.

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У своїй промові, яка тривала близько чверті години, новий президент Чехії пообіцяв "повернути гідність, повагу, порядність та інші цінності" керівництву країни.

"Будьмо активними і перенесімо це і на інші сфери. Наприклад, у НАТО чи ООН. Не чекаймо, поки більші країни прийдуть з рішеннями. Де написано, що найрозумніші і найздібніші завжди є найбільшими?" – сказав він.

Інавгурація завершилась привітанням Павелом громадськості з балкона в третьому дворі Празького Граду і покладанням квітів до статуї першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Петр Павел склав присягу й став президентом Чехії, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

Читайте також: Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела.

Теми: Чехія
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