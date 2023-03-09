Павел официально стал президентом Чехии, а Земана освистали на инаугурации

Бывший генерал НАТО Петр Павел в четверг принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града (резиденции главы государства) и таким образом официально стал президентом страны на следующие пять лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Павел прибыл в Пражский Град на лимузине с женой Евой еще до полудня четверга. Перед встречей он провел официальный обед с Милошем Земаном, который покинул пост президента, и его женой Иваной.

Реклама:

Petr Pavel s manželkou Evou krátce před polednem dorazili na Pražský hrad. Prošli znovuotevřenou Bránou gigantů 👇 pic.twitter.com/tE5073BLwE — ČT24 (@CT24zive) March 9, 2023

Как отметил ČTK, когда во время церемонии инаугурации в Пражском Граде был показан Земан, в толпе его освистали.

ВИДЕО ДНЯ

Павел наизусть прочитал присягу, положив ладонь на конституцию в руках председателя Сената Милоша Вистрчила. Вскоре после присяги прогремел 21 орудийный залп с соседнего холма Петрин, а в самом зале зазвучал чешский гимн.

В своей речи, которая длилась около четверти часа, новый президент Чехии пообещал "вернуть достоинство, уважение, порядочность и другие ценности" руководству страны.

"Давайте будем активными и перенесем это и на другие сферы. Например, в НАТО или ООН. Не ждем, пока большие страны придут с решениями. Где написано, что самые умные и способные всегда являются самыми большими?" - сказал он.

Gen. Petr Pavel zaprzysiężony na Prezydenta Republiki Czeskiej. Ceremonia odbyła się podczas wspólnego posiedzenia obu izb Parlamentu Republiki Czeskiej w Sali Władysławowskiej praskiego Zamku. pic.twitter.com/Jj5vqBMa1g — Mateusz Gniazdowski (@M_Gniazdowski) March 9, 2023

Инаугурация завершилась приветствием Павелом общественности с балкона в третьем дворе Пражского Града и возложением цветов к статуе первого президента Чехословакии Томаша Масарика.

Петр Павел принял присягу и стал президентом Чехии, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Читайте также: Выборы в Чехии принесли победу Украине: чем важно избрание президентом генерала Павела.