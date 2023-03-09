Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Павел официально стал президентом Чехии, а Земана освистали на инаугурации

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 15:41
Павел официально стал президентом Чехии, а Земана освистали на инаугурации
фото из Telegram Mateusz Gniazdowski

Бывший генерал НАТО Петр Павел в четверг принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града (резиденции главы государства) и таким образом официально стал президентом страны на следующие пять лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Павел прибыл в Пражский Град на лимузине с женой Евой еще до полудня четверга. Перед встречей он провел официальный обед с Милошем Земаном, который покинул пост президента, и его женой Иваной.

Реклама:

Как отметил ČTK, когда во время церемонии инаугурации в Пражском Граде был показан Земан, в толпе его освистали.

ВИДЕО ДНЯ

Павел наизусть прочитал присягу, положив ладонь на конституцию в руках председателя Сената Милоша Вистрчила. Вскоре после присяги прогремел 21 орудийный залп с соседнего холма Петрин, а в самом зале зазвучал чешский гимн.

В своей речи, которая длилась около четверти часа, новый президент Чехии пообещал "вернуть достоинство, уважение, порядочность и другие ценности" руководству страны.

"Давайте будем активными и перенесем это и на другие сферы. Например, в НАТО или ООН. Не ждем, пока большие страны придут с решениями. Где написано, что самые умные и способные всегда являются самыми большими?" - сказал он.

Инаугурация завершилась приветствием Павелом общественности с балкона в третьем дворе Пражского Града и возложением цветов к статуе первого президента Чехословакии Томаша Масарика.

Петр Павел принял присягу и стал президентом Чехии, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Читайте также: Выборы в Чехии принесли победу Украине: чем важно избрание президентом генерала Павела.

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: