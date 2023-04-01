На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
У Луганській області загарбники перевіряють місцевих жителів, а також виселяють їх із власних осель для поселення російських військових.
Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим.
Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах – відключено мобільний зв'язок".
Деталі: У штабі також відзначають, що й надалі фіксуються випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури і приватної власності у власних цілях.
Зокрема, повідомляє Генштаб, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.