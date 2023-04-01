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На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб

Ольга Глущенко Субота, 1 квітня 2023, 07:05
На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
Фото: Східний варіант

У Луганській області загарбники перевіряють місцевих жителів, а також виселяють їх із власних осель для поселення російських військових.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника у Троїцькому районі Луганської області  окупанти посилили контррозвідувальний режим.

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Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах – відключено мобільний зв'язок".

Деталі: У штабі також відзначають, що й надалі фіксуються випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури і приватної власності у власних цілях.

Зокрема, повідомляє Генштаб, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.

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Теми: Луганська областьокупаціявійна
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