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Зеленський: Росія понесе системну відповідальність за депортацію дітей

Катерина ТищенкоСубота, 1 квітня 2023, 20:23
Зеленський: Росія понесе системну відповідальність за депортацію дітей
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія понесе системну відповідальність за злочин насильницької депортації українських дітей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "У межах ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом, що буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам асиміляції наших дітей.

Цей злочин Росії – один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу.

Росія скоює його системно й прораховано, на державному рівні. Системною буде й відповідальність за нього. Відповідальність Росії як держави та всіх, хто причетний".

Що передувало: Сорок п’ять держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

Теми: ЗеленськийРосіядітидепортація
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