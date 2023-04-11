Витік з Пентагону: за атакою на літак РФ в Білорусі стоять агенти СБУ, які порушили наказ - ЗМІ

З витоку секретних документів США стало відомо, що за атакою на російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" стоять агенти Служби безпеки.

Джерело: The Economist

Дослівно: "26 лютого співробітники СБУ дійшли до вражаючого висновку. Їхні власні агенти в Білорусі проігнорували наказ і атакували російський літак-розвідник (А-50У – ред.) раніше того ж дня".

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Деталі: Повідомляється, що про дії українських агентів американці дізнались з прослуховувань.

Уривки розвідданих містилися на суворо засекреченому слайді про війну в Україні, поширеному об'єднаним штабом США 1 березня.

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