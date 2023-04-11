Витік з Пентагону: за атакою на літак РФ в Білорусі стоять агенти СБУ, які порушили наказ - ЗМІ

З витоку секретних документів США стало відомо, що за атакою на російський літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" стоять агенти Служби безпеки.

Джерело: The Economist

Дослівно: "26 лютого співробітники СБУ дійшли до вражаючого висновку. Їхні власні агенти в Білорусі проігнорували наказ і атакували російський літак-розвідник (А-50У – ред.) раніше того ж дня".

Деталі: Повідомляється, що про дії українських агентів американці дізнались з прослуховувань.

Уривки розвідданих містилися на суворо засекреченому слайді про війну в Україні, поширеному об'єднаним штабом США 1 березня.

Передісторія:

26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.

Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.

Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах.

7 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали нібито "терориста українських спецслужб" і його поплічників, які "причетні до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі".