Утечка из Пентагона: за атакой на самолет РФ в Беларуси стоят агенты СБУ, нарушившие приказ - СМИ

Из утечки секретных документов США стало известно, что за атакой на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на белорусском аэродроме "Мачулище" стоят агенты Службы безопасности.

Источник: The Economist

Дословно: "26 февраля сотрудники СБУ пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Беларуси проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик (А-50У - ред.) ранее в тот же день".

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Детали: Сообщается, что о действиях украинских агентов американцы узнали через прослушку.

Отрывки разведданных содержались на строго засекреченном слайде о войне в Украине, распространенном объединенным штабом США 1 марта.

Что предшествовало:

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