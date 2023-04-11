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Утечка из Пентагона: за атакой на самолет РФ в Беларуси стоят агенты СБУ, нарушившие приказ - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 11 апреля 2023, 18:36
Утечка из Пентагона: за атакой на самолет РФ в Беларуси стоят агенты СБУ, нарушившие приказ - СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, А-50, МИНОБОРОНЫ РФ

Из утечки секретных документов США стало известно, что за атакой на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на белорусском аэродроме "Мачулище" стоят агенты Службы безопасности.

Источник: The Economist

Дословно: "26 февраля сотрудники СБУ пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Беларуси проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик (А-50У - ред.) ранее в тот же день".

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Детали: Сообщается, что о действиях украинских агентов американцы узнали через прослушку.

Отрывки разведданных содержались на строго засекреченном слайде о войне в Украине, распространенном объединенным штабом США 1 марта.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • После взрыва пул самопровозглашенного президента Беларуси утверждал, что с самолетом А-50 все в порядке и публиковали якобы "свежие видео", однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог. 
    хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.
  • 7 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и его приспешников, которые "причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи".

Темы: БеларусьСБУвойнаУкраина
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