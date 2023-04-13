Окупанти вішають вбивство Татарського на "українські спецслужби": назвали ім'я "агента"

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського організував громадянин України Юрій Денисов та "українські спецслужби".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Організаторами теракту в Петербурзі, внаслідок якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, зокрема російські опозиціонери, які переховуються за кордоном.

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Вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов, який за допомогою сервісу доставки через посередника передав їй вибуховий пристрій".

Деталі: Окупанти стверджують, що Денисов прибув із Києва в лютому через територію Латвії в московський регіон, де збирав відомості про Татарського.

Росіяни заявляють, що після теракту 3 квітня Денисов вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини.

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В ФСБ хочуть оголосити його в міжнародний розшук.

Росіяни опублікували також знімок документів Денисова, якого вони звинувачують у причетності до вбивства. Згідно із опублікованим фото, посвідчення водія чоловік отримав у Торезі Донецької області, який перебуває в окупації з 2014 року.

Також російські силовики заявляють, що Трепова скоїла теракт унаслідок "неодноразових закликів керівників ФБК Волкова і Жданова до підривної діяльності".

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