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Окупанти вішають вбивство Татарського на "українські спецслужби": назвали ім'я "агента"

Альона Мазуренко Четвер, 13 квітня 2023, 10:08
Окупанти вішають вбивство Татарського на українські спецслужби: назвали ім'я агента
ВЛАДЛЕН ТАТАРСЬКИЙ, ФОТО З TELEGRAM

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського організував громадянин України Юрій Денисов та "українські спецслужби".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Організаторами теракту в Петербурзі, внаслідок якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, зокрема російські опозиціонери, які переховуються за кордоном.

Вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов, який за допомогою сервісу доставки через посередника передав їй вибуховий пристрій".

Деталі: Окупанти стверджують, що Денисов прибув із Києва в лютому через територію Латвії в московський регіон, де збирав відомості про Татарського.

Росіяни заявляють, що після теракту 3 квітня Денисов вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини.

В ФСБ хочуть оголосити його в міжнародний розшук.

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Росіяни опублікували також знімок документів Денисова, якого вони звинувачують у причетності до вбивства. Згідно із опублікованим фото, посвідчення водія чоловік отримав у Торезі Донецької області, який перебуває в окупації з 2014 року. 

Також російські силовики заявляють, що Трепова скоїла теракт унаслідок "неодноразових закликів керівників ФБК Волкова і Жданова до підривної діяльності".

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін), ще 30 осіб отримали поранення.
  • За підозрою у вбивстві російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.
  • Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського взяла на себе "Національна республіканська армія". Раніше їй приписували вбивство Дугіної.

Теми: вбивствоРосіяпропагандаФСБ
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