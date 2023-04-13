Оккупанты вешают убийство Татарского на "украинские спецслужбы": назвали имя "агента"

Российская Федеральная служба безопасности заявила, что убийство пропагандиста Владлена Татарского организовал гражданин Украины Юрий Денисов и "украинские спецслужбы".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в частности российские оппозиционеры, которые скрываются за рубежом.

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Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство".

Детали: Оккупанты утверждают, что Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском.

Россияне заявляют, что после теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

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В ФСБ хотят объявить его в международный розыск.

Россияне опубликовали также снимок документов Денисова, которого они обвиняют в причастности к убийству. Согласно опубликованному фото, водительское удостоверение мужчина получил в Торезе Донецкой области, который находится в оккупации с 2014 года.

Также российские силовики заявляют, что Трепова совершила теракт в результате "неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности".

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