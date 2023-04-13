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Оккупанты вешают убийство Татарского на "украинские спецслужбы": назвали имя "агента"

Алена МазуренкоЧетверг, 13 апреля 2023, 10:08
Оккупанты вешают убийство Татарского на украинские спецслужбы: назвали имя агента
ВЛАДЛЕН ТАТАРСКИЙ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

Российская Федеральная служба безопасности заявила, что убийство пропагандиста Владлена Татарского организовал гражданин Украины Юрий Денисов и "украинские спецслужбы".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в частности российские оппозиционеры, которые скрываются за рубежом.

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Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство".

Детали: Оккупанты утверждают, что Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском.

Россияне заявляют, что после теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

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В ФСБ хотят объявить его в международный розыск.

Россияне опубликовали также снимок документов Денисова, которого они обвиняют в причастности к убийству. Согласно опубликованному фото, водительское удостоверение мужчина получил в Торезе Донецкой области, который находится в оккупации с 2014 года.

Также российские силовики заявляют, что Трепова совершила теракт в результате "неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), еще 30 человек получили ранения.
  • По подозрению в убийстве российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.
  • Ответственность за организацию убийства пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия". Ранее ей приписывали убийство Дугиной.

Темы: убийствоРосcияпропагандаФСБ
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