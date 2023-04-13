Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вешают убийство Татарского на "украинские спецслужбы": назвали имя "агента"

Алена МазуренкоЧетверг, 13 апреля 2023, 10:08
Оккупанты вешают убийство Татарского на украинские спецслужбы: назвали имя агента
ВЛАДЛЕН ТАТАРСКИЙ, ФОТО ИЗ TELEGRAM

Российская Федеральная служба безопасности заявила, что убийство пропагандиста Владлена Татарского организовал гражданин Украины Юрий Денисов и "украинские спецслужбы".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, были украинские спецслужбы и их агентура, в частности российские оппозиционеры, которые скрываются за рубежом.

Убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство".

Детали: Оккупанты утверждают, что Денисов прибыл из Киева в феврале через территорию Латвии в московский регион, где собирал сведения о Татарском.

Россияне заявляют, что после теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

В ФСБ хотят объявить его в международный розыск.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне опубликовали также снимок документов Денисова, которого они обвиняют в причастности к убийству. Согласно опубликованному фото, водительское удостоверение мужчина получил в Торезе Донецкой области, который находится в оккупации с 2014 года.

Также российские силовики заявляют, что Трепова совершила теракт в результате "неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности".

Предыстория: 

  • 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), еще 30 человек получили ранения.
  • По подозрению в убийстве российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову.
  • Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину
  • Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.
  • Ответственность за организацию убийства пропагандиста Владлена Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия". Ранее ей приписывали убийство Дугиной.

Темы: убийствоРосcияпропагандаФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
убийство
Премьер Словакии: мы не можем привыкать к ежедневным зверствам российских агрессоров в Украине
Боррель "глубоко шокирован" казнью украинского военного
Ножем отрезали голову: росСМИ сообщили, что на видео – наемники ЧВК Вагнера
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: