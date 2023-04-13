Генпрокуратура РФ заявила, що перевірить відео кривавої страти військового
Генпрокуратура Росії повідомила, що проведе перевірку відео, на якому українському військовослужбовцю відрізають голову.
Джерело: ГП РФ у Telegram
Дослівно Генпрокуратура РФ: "На кадрах поширеного відео невідома особа в літній період часу року в камуфляжній формі застосовує насильство з використанням ножа до невідомого військовослужбовця, в результаті якого заподіює йому смерть.
З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення їх направлено до слідчих органів для організації перевірки".
Деталі: У ГП РФ зазначили, що виявили фото- та відеоматеріали, що містять сцени жорстокого вбивства, у "ході моніторингу мережі "Інтернет"".
Також повідомляється, що хід і результати перевірки поставлені в Генпрокуратурі Росії на контроль.
Передісторія:
- Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.
- Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.
- Засновник російської правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осечкін повідомив, що до вбивства українського військовополоненого, якому – ще живому – відрізали голову, причетна ПВК Вагнера.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.