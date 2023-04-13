Генпрокуратура РФ заявила, що перевірить відео кривавої страти військового

Генпрокуратура Росії повідомила, що проведе перевірку відео, на якому українському військовослужбовцю відрізають голову.

Джерело: ГП РФ у Telegram

Дослівно Генпрокуратура РФ: "На кадрах поширеного відео невідома особа в літній період часу року в камуфляжній формі застосовує насильство з використанням ножа до невідомого військовослужбовця, в результаті якого заподіює йому смерть.

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З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення їх направлено до слідчих органів для організації перевірки".

Деталі: У ГП РФ зазначили, що виявили фото- та відеоматеріали, що містять сцени жорстокого вбивства, у "ході моніторингу мережі "Інтернет"".

Також повідомляється, що хід і результати перевірки поставлені в Генпрокуратурі Росії на контроль.

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