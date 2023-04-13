Генпрокуратура РФ заявила, что проверит видео кровавой казни военного

Генпрокуратура России сообщила, что проведет проверку видео, на котором украинскому военнослужащему отрезают голову.

Источник: ГП РФ в Telegram

Дословно Генпрокуратура РФ: "На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть.

В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки".

Детали: В ГП РФ отметили, что обнаружили фото- и видеоматериалы, содержащие, сцены жестокого убийства в "ходе мониторинга сети "Интернет"".

Также сообщается, что ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль.

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