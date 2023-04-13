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Генпрокуратура РФ заявила, что проверит видео кровавой казни военного

Ирина БалачукЧетверг, 13 апреля 2023, 15:00
Генпрокуратура РФ заявила, что проверит видео кровавой казни военного
Фото из Telegram ГП РФ

Генпрокуратура России сообщила, что проведет проверку видео, на котором украинскому военнослужащему отрезают голову.

Источник: ГП РФ в Telegram

Дословно Генпрокуратура РФ: "На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть.

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В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки".

Детали: В ГП РФ отметили, что обнаружили фото- и видеоматериалы, содержащие, сцены жестокого убийства в "ходе мониторинга сети "Интернет"".

Также сообщается, что ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.
  • Основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что к убийству украинского военнопленного, которому – еще живому – отрезали голову, причастна ЧВК Вагнера.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он "глубоко шокирован" увиденным видео, на котором россияне отрезают голову украинскому военному.

Темы: Росcияпленныеубийство
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