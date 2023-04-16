У Слов’янську завершили рятувальні роботи: 15 загиблих, 24 поранених
Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені, всього внаслідок удару росіян по місту 14 квітня загинули 15 осіб, 24 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Дослівно: "Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені.
За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули".
Деталі: Кириленко нагадав, що 14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську, випустивши по місту 8 ракет із ЗРК "С-300".
Внаслідок цієї атаки постраждали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.
Наймасштабніших руйнувань росіяни завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий – рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.
Передісторія:
- Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська.
- У суботу кількість загиблих зросла до 11, у неділю - до 13.
- За словами Зеленського, внаслідок ракетного удару росіян по Слов’янську 14 квітня пошкоджено понад 50 житлових будинків, з них більше 30 – багатоквартирні.