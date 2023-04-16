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У Слов’янську завершили рятувальні роботи: 15 загиблих, 24 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 19:59
У Слов’янську завершили рятувальні роботи: 15 загиблих, 24 поранених
пошкоджений будинок у Слов'янську, фото: Донецька ОВА

Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені, всього внаслідок удару росіян по місту 14 квітня загинули 15 осіб, 24 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені.

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За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули".

Деталі: Кириленко нагадав, що 14 квітня рашисти завдали масованого ракетного удару по Слов'янську, випустивши по місту 8 ракет із ЗРК "С-300".

Внаслідок цієї атаки постраждали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені.

ВІДЕО ДНЯ

Наймасштабніших руйнувань росіяни завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий – рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Передісторія:

  • Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська.
  • У суботу кількість загиблих зросла до 11, у неділю - до 13.
  • За словами Зеленського, внаслідок ракетного удару росіян по Слов’янську 14 квітня пошкоджено понад 50 житлових будинків, з них більше 30 – багатоквартирні.

Теми: Донецька областьвійна
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