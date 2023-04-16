В Славянске завершили спасательные работы: 15 погибших, 24 раненых
Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены, всего в результате удара россиян по городу 14 апреля погибли 15 человек, 24 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены.
По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли".
Детали: Кириленко напомнил, что 14 апреля россияне нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив по городу 8 ракет из ЗРК "С-300".
В результате этой атаки пострадали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены.
Самые масштабные разрушения россияне нанесли пятиэтажке в переулке Парковый – спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней.
Предыстория:
- Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска.
- В субботу количество погибших возросло до 11, в воскресенье - до 13.
- По словам Зеленского, в результате ракетного удара россиян по Славянску 14 апреля повреждено более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.