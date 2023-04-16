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В Славянске завершили спасательные работы: 15 погибших, 24 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 19:59
В Славянске завершили спасательные работы: 15 погибших, 24 раненых
поврежденный дом в Славянске, фото: Донецкая ОВА

Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены, всего в результате удара россиян по городу 14 апреля погибли 15 человек, 24 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены.

По уточненным данным, из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли".

Детали: Кириленко напомнил, что 14 апреля россияне нанесли массированный ракетный удар по Славянску, выпустив по городу 8 ракет из ЗРК "С-300".

В результате этой атаки пострадали 39 человек: 15 из них погибли, 24 были ранены.

Самые масштабные разрушения россияне нанесли пятиэтажке в переулке Парковый – спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска.
  • В субботу количество погибших возросло до 11, в воскресенье - до 13.
  • По словам Зеленского, в результате ракетного удара россиян по Славянску 14 апреля повреждено более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.

Темы: Донецкая областьвойна
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