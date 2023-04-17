Посла США вперше пустили в Москві до арештованого журналіста Гершковича 

Посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала в СІЗО "Лефортово" журналіста "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, арештованого за звинуваченням у шпигунстві.

Джерело: Twitter посольства США в РФ

Пряма мова: "Сьогодні я відвідала репортера WSJ Евана Гершковича в СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання більше 2-х тижнів тому. Він почувається добре, тримається стійко.

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Знову закликаємо негайно звільнити Евана".

Цьому передувало: 15 квітня журналіст Еван Гершкович написав перший лист рідним із СІЗО "Лефортово".

Передісторія: