Посла США вперше пустили в Москві до арештованого журналіста Гершковича
Понеділок, 17 квітня 2023, 17:38
Посол США в Росії Лінн Трейсі вперше відвідала в СІЗО "Лефортово" журналіста "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, арештованого за звинуваченням у шпигунстві.
Джерело: Twitter посольства США в РФ
Пряма мова: "Сьогодні я відвідала репортера WSJ Евана Гершковича в СІЗО "Лефортово". Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання більше 2-х тижнів тому. Він почувається добре, тримається стійко.
Знову закликаємо негайно звільнити Евана".
Цьому передувало: 15 квітня журналіст Еван Гершкович написав перший лист рідним із СІЗО "Лефортово".
Передісторія:
- 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.
- Суд Москви арештував журналіста до 29 травня.
- Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича.
- За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві.
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