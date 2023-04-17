Посла США впервые пустили в Москве к арестованному журналисту Гершковичу
Понедельник, 17 апреля 2023, 17:38
Посол США в России Линн Трейси впервые посетила в СИЗО "Лефортово" журналиста "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже.
Источник: Twitter посольства США в РФ
Прямая речь: "Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко.
Вновь призываем немедленно освободить Эвана".
Этому предшествовало: 15 апреля журналист Эван Гершкович написал первое письмо родным из СИЗО "Лефортово".
Предыстория:
- 29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.
- Суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
- Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным" журналиста WSJ Эвана Гершковича.
- По данным СМИ, президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого Россия обвинила в шпионаже.
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