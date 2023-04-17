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Посла США впервые пустили в Москве к арестованному журналисту Гершковичу 

Елена РощинаПонедельник, 17 апреля 2023, 17:38
Посла США впервые пустили в Москве к арестованному журналисту Гершковичу 
Эван Гершкович, фото WSJ

Посол США в России Линн Трейси впервые посетила в СИЗО "Лефортово" журналиста "The Wall Street Journal" Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже. 

Источник: Twitter посольства США в РФ

Прямая речь: "Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. 

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Вновь призываем немедленно освободить Эвана".

Этому предшествовало: 15 апреля журналист Эван Гершкович написал первое письмо родным из СИЗО "Лефортово".

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Темы: РосcияСМИСШАшпионаж
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