Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД

Китай готов к стратегическому партнерству с Россией и сотрудничеству с международным сообществом для поиска политического урегулирования "кризиса в Украине".

Источник: спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, комментируя вопрос об аргументах Пекина для укрепления военных связей с Москвой на фоне агрессии России против Украины, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры".

Детали: Относительно китайско-российских отношений представитель отметил, что Китай и Россия "привержены принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между великими странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Относительно Украины он отметил "последовательную и четкую позицию Китая": "Мы твердо привержены содействию мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине".

Напомним: Китайские власти на словах поддерживают территориальную целостность Украины, однако не готовы осудить вторжение России и реально противостоять войне. Вместо этого Китай предлагает свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин посещает Москву, где договаривается с Владимиром Путиным об углублении партнерства.

США предостерегают Китай от передачи России вооружения на фоне войны против Украины.

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19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". Министерство иностранных дел КНР отрицало намерения предоставлять "летальную поддержку" России.

24 марта президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не передавал оружие России.

Китай и США также имеют претензии друг к другу из-за вопроса Тайваня.