Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования кризиса в Украине – МИД
Флаг Китая, фото AFP via Getty Images

Китай готов к стратегическому партнерству с Россией и сотрудничеству с международным сообществом для поиска политического урегулирования "кризиса в Украине".

Источник: спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, комментируя вопрос об аргументах Пекина для укрепления военных связей с Москвой на фоне агрессии России против Украины, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры".

Реклама:

Детали: Относительно китайско-российских отношений представитель отметил, что Китай и Россия "привержены принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между великими странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Относительно Украины он отметил "последовательную и четкую позицию Китая": "Мы твердо привержены содействию мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине".

Напомним: Китайские власти на словах поддерживают территориальную целостность Украины, однако не готовы осудить вторжение России и реально противостоять войне. Вместо этого Китай предлагает свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин посещает Москву, где договаривается с Владимиром Путиным об углублении партнерства

ВИДЕО ДНЯ

США предостерегают Китай от передачи России вооружения на фоне войны против Украины. 

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". Министерство иностранных дел КНР отрицало намерения предоставлять "летальную поддержку" России.

24 марта президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не передавал оружие России.

Китай и США также имеют претензии друг к другу из-за вопроса Тайваня.

Темы: КитайРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: