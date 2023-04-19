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На Херсонщину ездил двойник Путина – Данилов

Ирина БалачукСреда, 19 апреля 2023, 20:50
На Херсонщину ездил двойник Путина – Данилов
Алексей Данилов. Фото с сайта СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.

Источник: Данилов в эфире национального марафона новостей

Прямая речь секретаря СНБО: "Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь".

Детали: По словам Данилова, Путин – "человек перепуганный", и думать, что он может приехать таким образом – просто невозможно.

Секретарь СНБО напомнил, как зарубежных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского диктатора, а поездки Путина, по его словам, – это "целая процедура", где подготовительный процесс стартует "за 2-3 недели" и "никаких экспромтов там давно нет".

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, непосредственно быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться", – подытожил Данилов.

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Темы: ДаниловПутинХерсонская областьвойна
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