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Жеваго не проживає за вказаною у французькій поліції адресою – джерело

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 10:50
Жеваго не проживає за вказаною у французькій поліції адресою – джерело
КОСТЯНТИН ЖЕВАГО. ФОТО - АНДРІЯ ГУДЗЕНКА/LIGA.NET

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго, екстрадиції якого домагається Україна, в порушення зобов'язань суду не проживає за адресою, наданою органам юстиції Франції.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: На Жеваго, який раніше вніс заставу, суд міста Шамбері наклав низку зобов'язань: проживати в Куршевелі, не покидати материкову Францію і відмічатися у відділку поліції три рази на тиждень.

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За даними джерела "Української правди", Жеваго відмічається у поліцейському відділку, але не проживає за адресою, наданою органам юстиції Французької Республіки.

За словами співрозмовника УП, це може свідчити про порушення зобов'язань, встановлених судом.

Оновлено: В свою чергу пресслужба Жеваго у коментарі УП зазначила дослівно наступне: "Ця інформація не відповідає дійсності".

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Теми: Жеваго
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