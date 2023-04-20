Жеваго не проживає за вказаною у французькій поліції адресою – джерело
Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго, екстрадиції якого домагається Україна, в порушення зобов'язань суду не проживає за адресою, наданою органам юстиції Франції.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: На Жеваго, який раніше вніс заставу, суд міста Шамбері наклав низку зобов'язань: проживати в Куршевелі, не покидати материкову Францію і відмічатися у відділку поліції три рази на тиждень.
За даними джерела "Української правди", Жеваго відмічається у поліцейському відділку, але не проживає за адресою, наданою органам юстиції Французької Республіки.
За словами співрозмовника УП, це може свідчити про порушення зобов'язань, встановлених судом.
Оновлено: В свою чергу пресслужба Жеваго у коментарі УП зазначила дослівно наступне: "Ця інформація не відповідає дійсності".
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні. В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
- Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.
- 30 березня 2023 року суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Офіс генпрокурора заявив, що очікує на офіційне отримання повного рішення суду і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами.
- За даними УП, українська сторона подала апеляцію на рішення суду міста Шамбері.
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