Жеваго не проживает по указанному во французской полиции адресу – источник
Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго, экстрадиции которого добивается Украина, в нарушение обязательств суда не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Франции.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: На Жеваго, который ранее внес залог, суд города Шамбери наложил ряд обязательств: проживать в Куршевеле, не покидать материковую Францию и отмечаться в отделении полиции три раза в неделю.
По данным источника "Украинской правды", Жеваго отмечается в полицейском участке, но не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Французской Республики.
По словам собеседника УП, это может свидетельствовать о нарушении обязательств, установленных судом.
Обновлено: В свою очередь пресс-служба Жеваго в комментарии УП отметила дословно следующее: "Эта информация не соответствует действительности".
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
- Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.
- 30 марта 2023 года суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Офис генпрокурора заявил, что ожидает официального получения полного решения суда и будет консультироваться относительно дальнейших действий с французскими коллегами.
- По данным УП, украинская сторона подала апелляцию на решение суда города Шамбери.
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