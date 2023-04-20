Жеваго не проживает по указанному во французской полиции адресу – источник

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго, экстрадиции которого добивается Украина, в нарушение обязательств суда не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Франции.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: На Жеваго, который ранее внес залог, суд города Шамбери наложил ряд обязательств: проживать в Куршевеле, не покидать материковую Францию и отмечаться в отделении полиции три раза в неделю.

По данным источника "Украинской правды", Жеваго отмечается в полицейском участке, но не проживает по адресу, предоставленному органам юстиции Французской Республики.

По словам собеседника УП, это может свидетельствовать о нарушении обязательств, установленных судом.

Обновлено: В свою очередь пресс-служба Жеваго в комментарии УП отметила дословно следующее: "Эта информация не соответствует действительности".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.

9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.

В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.

27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.

30 марта 2023 года суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Офис генпрокурора заявил, что ожидает официального получения полного решения суда и будет консультироваться относительно дальнейших действий с французскими коллегами.

По данным УП, украинская сторона подала апелляцию на решение суда города Шамбери.

Читайте также: В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?

Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье