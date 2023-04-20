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Австрія заморозила російських активів на майже 2 млрд євро

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 21:19
Австрія заморозила російських активів на майже 2 млрд євро
Магнус Бруннер, фото: Getty Images

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у четвер оголосив, що країна заморозила активів, пов’язаних із підсанкційними особами з Росії, на суму майже два мільярди євро.

Про це Бруннер повідомив у Twitter, коментуючи візит заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона, пише "Європейська правда".

"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже два мільярди євро", – зазначив міністр фінансів Австрії.

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Бруннер також наголосив, що на тлі повномасштабної війни в Україні співпраця між Європейським Союзом і Сполученими Штатами має велике значення.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на травень 2022 року австрійська влада відстежила 254 мільйони євро активів, що належать підсанкційним росіянам.

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Теми: АвстріяРосіясанкції
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