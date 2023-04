Австрія заморозила російських активів на майже 2 млрд євро

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у четвер оголосив, що країна заморозила активів, пов’язаних із підсанкційними особами з Росії, на суму майже два мільярди євро.

Про це Бруннер повідомив у Twitter, коментуючи візит заступника міністра фінансів США Браяна Нельсона, пише "Європейська правда".

"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже два мільярди євро", – зазначив міністр фінансів Австрії.

Heute habe ich den Under Secretary für Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, in Wien empfangen. Gerade im Lichte des Kriegs in der Ukraine ist die strategische Achse zwischen 🇪🇺 & den 🇺🇸 von großer Bedeutung. (1/2)



📸 BKA/Regina Aigner pic.twitter.com/zuXi8YT7xU