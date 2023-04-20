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Австрия заморозила российских активов на почти 2 млрд евро

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 21:19
Австрия заморозила российских активов на почти 2 млрд евро
Магнус Бруннер, фото: Getty Images

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в четверг объявил, что страна заморозила активов, связанных с подсанкционными лицами из России, на сумму почти два миллиарда евро.

Об этом Бруннер сообщил в Twitter, комментируя визит заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, пишет "Европейская правда".

"Эффективное применение санкций против России в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и с начала войны заморозили финансовые активы на сумму почти два миллиарда евро", – отметил министр финансов Австрии.

Бруннер также отметил, что на фоне полномасштабной войны в Украине сотрудничество между Европейским Союзом и Соединенными Штатами имеет большое значение.

По состоянию на май 2022 года австрийские власти отследили 254 миллиона евро активов, принадлежащих подсанкционным россиянам.

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Темы: АвстрияРосcиясанкции
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