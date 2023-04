Австрия заморозила российских активов на почти 2 млрд евро

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер в четверг объявил, что страна заморозила активов, связанных с подсанкционными лицами из России, на сумму почти два миллиарда евро.

Об этом Бруннер сообщил в Twitter, комментируя визит заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, пишет "Европейская правда".

"Эффективное применение санкций против России в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и с начала войны заморозили финансовые активы на сумму почти два миллиарда евро", – отметил министр финансов Австрии.

Heute habe ich den Under Secretary für Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, in Wien empfangen. Gerade im Lichte des Kriegs in der Ukraine ist die strategische Achse zwischen 🇪🇺 & den 🇺🇸 von großer Bedeutung. (1/2)



