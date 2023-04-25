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Пік паводку минув, підтоплення не буде навіть у випадку другої хвилі

Олена РощінаВівторок, 25 квітня 2023, 16:29
Пік паводку минув, підтоплення не буде навіть у випадку другої хвилі
Паводок у Києві, фото КМДА

Пік паводку для Києва та Київської області минув, якщо і буде друга хвиля, то вона буде слабшою і не призведе до підтоплення.

Джерело: генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону і КМДА у Telegram

Пряма мова Сироти: "Цей паводок уже пішов на спад. Це найбільший паводок. Це ми спостерігаємо більше 5-6 днів. Уже йде спад. І надіємося, що якщо буде друга хвиля, вона не буде такою об'ємною, як була перша. І я думаю, що ми справимося з нею. І більшого підтоплення, ніж було до того, не буде. 

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Я взагалі вважаю, що ми уникнемо вже будь-яких підтоплень, тому що ми вже готуємо і водосховища, і регламентні роботи, які ми проводимо по цьому каскаду, дають нам можливість стверджувати, що такого підтоплення, як було 5-10 днів тому, ми спостерігати вже не будемо". 

Деталі: Київська міськадміністрація також повідомила, що пік весняної повені позаду, але столичні рятувальники продовжують моніторинг ситуації.

Станом на 8-му ранку 25 квітня рівень води в річці Дніпро складав 592 см над позначкою "0" поста біля мосту Метро (критичний рівень води – від 715 см). Такий же рівень води було зафіксовано о 20:00 напередодні 24 квітня. Добові коливання рівня води якщо й відбуваються, то в межах 5-10 см, а загальний рівень води поступово зменшується. 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією Укргідрометцентру, 25-26 квітня на річці Дніпро в Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки – жовтий).

Більше деталей: За словами Ігоря Сироти, навіть добре для Дніпра, що промило пойму річки, і добре для екології.

Він додав, що "Укргідроенерго" готується не лише до проходження паводку, а й до осінньо-зимового періоду 2023 року.

За словами Сироти, у березні частка гідроенергії в виробництві електроенергії – попри окупацію Каховського водосховища – становила 10%, а у квітні за рахунок паводку, який почався з 1 лютого, – складає 20-30%. Це буде тривати до середини червня максимум, додав він. 

Передісторія:

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Теми: КиївКиївська областьстихіяенергетика
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