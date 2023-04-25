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Пик паводка прошел, подтопления не будет даже в случае второй волны

Елена РощинаВторник, 25 апреля 2023, 16:29
Пик паводка прошел, подтопления не будет даже в случае второй волны
Паводок в Киеве, фото КГГА

Пик паводка для Киева и Киевской области прошел, если и будет вторая волна, то она будет слабее и не приведет к подтоплению. 

Источник: генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона и КГГА в Telegram

Прямая речь Сироты: "Этот паводок уже пошел на спад. Это самый большой паводок. Это мы наблюдаем более 5-6 дней. Уже идет спад. И надеемся, что если будет вторая волна, она не будет такой объемной, как была первая. И я думаю, что мы справимся с ней. И большего подтопления, чем было до того, не будет. 

Я вообще считаю, что мы избежим уже каких-либо подтоплений, потому что мы уже готовим и водохранилища, и регламентные работы, которые мы проводим по этому каскаду, дают нам возможность утверждать, что такого подтопления, как было 5-10 дней назад, мы наблюдать уже не будем". 

Детали: Киевская горадминистрация также сообщила, что пик весеннего наводнения позади, но столичные спасатели продолжают мониторинг ситуации.

По состоянию на 8 утра 25 апреля уровень воды в реке Днепр составлял 592 см над отметкой "0" поста у моста Метро (критический уровень воды – от 715 см). Такой же уровень воды был зафиксирован в 20:00 накануне 24 апреля. Суточные колебания уровня воды если и происходят, то в пределах 5-10 см, а общий уровень воды постепенно уменьшается. 

По информации Укргидрометцентра, 25-26 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий (І уровень опасности – желтый).

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Больше деталей: По словам Игоря Сироты, даже хорошо для Днепра, что промыло пойму реки, и хорошо для экологии.

Он добавил, что "Укргидроэнерго" готовится не только к прохождению паводка, но и к осенне-зимнему периоду 2023 года.

По словам Сироты, в марте доля гидроэнергии в производстве электроэнергии – несмотря на оккупацию Каховского водохранилища – составляла 10%, а в апреле за счет паводка, который начался с 1 февраля, – составляет 20-30%. Это будет продолжаться до середины июня максимум, добавил он.

Предыстория:

Читайте также: Большое киевское наводнение. Как это было

Темы: КиевКиевская областьстихияэнергетика
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