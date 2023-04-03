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Ходили з "бюлетенями референдуму": жительки Херсонщини отримали по 5 років

Понеділок, 3 квітня 2023, 18:23
Ходили з бюлетенями референдуму: жительки Херсонщини отримали по 5 років
Незаконний "референдум" РФ на Херсонщині, фото РИА Новости

Двох жительок Херсонщини засуджено до 5 років ув’язнення за активну участь у проведенні окупантами незаконного референдуму про "приєднання до Росії", суд врахував співпрацю зі слідством. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За публічного обвинувачення прокурорів Олешківської окружної прокуратури двох жительок Херсонщини визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Прокурор у суді довів, що жінки добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

За даними слідства, з 23 до 27 вересня 2022 року обвинувачені ходили по домівках мешканців Чорнобаївської громади з бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні.

Цих жінок затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Білозерському районі Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ
 

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм як покарання 5 років позбавлення волі.

 

До набрання вироків законої сили жінки утримуватимуться під вартою.

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