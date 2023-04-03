Ходили з "бюлетенями референдуму": жительки Херсонщини отримали по 5 років

Двох жительок Херсонщини засуджено до 5 років ув’язнення за активну участь у проведенні окупантами незаконного референдуму про "приєднання до Росії", суд врахував співпрацю зі слідством.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За публічного обвинувачення прокурорів Олешківської окружної прокуратури двох жительок Херсонщини визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Реклама:

Прокурор у суді довів, що жінки добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області.

За даними слідства, з 23 до 27 вересня 2022 року обвинувачені ходили по домівках мешканців Чорнобаївської громади з бюлетенями та урною, закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні.

Цих жінок затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Білозерському районі Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм як покарання 5 років позбавлення волі.

До набрання вироків законої сили жінки утримуватимуться під вартою.