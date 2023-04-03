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Партія Додона похвалилася поїздкою до Москви для "обміну досвідом"

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 21:06

"Партія соціалістів" проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона розповіла, що їздила до Москви "обмінюватися" досвідом з найбільшою партією Росії.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це у ПСРМ заявили 3 квітня.

"Соціалісти" розповіли, що їхня делегація на чолі з Владом Батринчею зустрілася у Москві з представниками "Єдиної Росії".

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"Сторони обговорили широкий спектр питань міжпартійної співпраці, як обмін політичним досвідом, культурно-гуманітарна та регіональна співпраця, а також взаємодія у рамках молодіжних організацій", - заявили у партії, додавши, що співпрацюють з "Єдиною Росією" з 2017 року і це має сприяти "зміцненню дружби і стратегічного партнерства не лише між партіями, але й Молдовою і Росією". 

Нагадаємо, нещодавно одне з об'єднань українців Молдови поскаржилося у прокуратуру на Додона за його публічний виступ, фрази з якого можна трактувати як схвалення російської агресії та сподівання на вторгнення Росії у Молдову.

Теми: МолдоваРосіяміжнародні відносини
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