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Партия Додона похвасталась поездкой в Москву для "обмена опытом"

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 21:06

"Партия социалистов" пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона рассказала, что ездила в Москву "обмениваться" опытом с крупнейшей партией России.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом в ПСРМ заявили 3 апреля.

"Социалисты" рассказали, что их делегация во главе с Владом Батринчей встретилась в Москве с представителями "Единой России".

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов межпартийного сотрудничества, как обмен политическим опытом, культурно-гуманитарное и региональное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках молодежных организаций", - заявили в партии, добавив, что сотрудничают с "Единой Россией" с 2017 года и это должно способствовать "укреплению дружбы и стратегического партнерства не только между партиями, но и Молдовой и Россией".

Напомним, недавно одно из объединений украинцев Молдовы пожаловалось в прокуратуру на Додона за его публичное выступление, фразы из которого можно трактовать как одобрение российской агрессии и надежду на вторжение России в Молдову.

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Темы: МолдоваРосcиямеждународные отношения
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