Боррель відвідає Китай наступного тижня

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель наступного тижня відвідає Китай.

Про це він сказав у вівторок журналістам у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Боррель зазначив, що в березні прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідав Пекін, а цього тижня у Китаї перебувають президент Франції Еммануель Макрон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Я поїду наступного тижня також. Як бачите, багато європейців відвідують Китай", - сказав Боррель.

Він підкреслив, що від Китаю як від постійного члена Ради безпеки ООН очікують дій на захист заснованого на правилах міжнародного порядку. Китай має моральні зобов’язання та не може стояти на боці агресора, додав він.

"Ми були зрозумілими з Китаєм: його позиція щодо звірств та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном", - зауважив глава європейської дипломатії.

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Глава Єврокомісії днями зазначила, що роль Китаю щодо війни в Україні буде важливою для відносин з ЄС.

Французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв’язки з Росією Китай може бути однією з небагатьох країн, яка може змінити правила гри в контексті війни в Україні.