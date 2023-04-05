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Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через кризу з українським зерном

Середа, 5 квітня 2023, 11:31

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик оголосив, що залишає посаду на тлі масових протестів фермерів у зв'язку з поставками зерна з України.

Про відставку Ковальчик заявив на пресконференції в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства та сільського розвитку", – сказав Ковальчик.

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Рішення позбавити міністра посади ухвалило керівництво партії влади "Право і справедливість", оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

Україна експортує значну частину свого зерна через сухопутний кордон з Польщею у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і ускладненим експортом по морю. Зерно мало йти через Польщу транзитом в інші держави, але залишається в країні і там продається.

Польські фермери вимагали реакції міністерства сільського господарства та відставки самого Ковальчика. Глава міністерства своїми останніми заявами радше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників, відзначають польські ЗМІ.

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У контексті наступника Ковальчика найчастіше згадують ім’я Роберта Телуса – депутата від "Права і справедливості", який очолює парламентський комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку.

Нагадаємо, 5 квітня у Польщі перебуває президент Володимир Зеленський, його візит погрожували зірвати польські фермери.

Читайте детальніше про фактор зерна, який спричинив напругу у відносинах України та Польщі.

Теми: Польщасільське господарство
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