У Литві опублікували документи про членство чинного президента у Компартії в часи СРСР

Литовські журналісти отримали з архівів документи, які підтверджують членство у Компартії чинного президента Гітанаса Науседи в останні роки існування Радянського Союзу.

Як повідомляє суспільний мовник LRT, документи опублікував журналіст Довидас Панцеров.

Оприлюднені папери свідчать, що Науседа приєднався до Комуністичної партії у травні 1988 року. Журналіст зазначив, що на документи натрапили випадково – коли литовський архів відкрив для ознайомлення складені тоді списки на депортацію та багато інших документів комуністичної доби.

"Я не думаю і не стверджую, що членство у Компартії - непозбувна пляма на репутації, проте президент Науседа у своїх промовах прагне асоціюватися із "Саюдісом" (рух за відновлення незалежності Литви. - Ред.), але виявилося, що тоді він обрав іншу сторону барикад – щонайменш офіційно", - прокоментував Панцеров.

В офісі президента Литви підтвердили, що документи справжні.

"Президент Гітанас Науседа вступив до Компартії у 1988 році у травні. Документи про це є у Державному архіві і доступні для громадськості. Після початку Саюдісу Гітанас Науседа не брав участі у діяльності Комуністичної партії", - йдеться у коментарі, наданому BNS.

Також ЗМІ звернули увагу, що Науседа не заповнив графу про чинну або колишню належність до якоїсь партії чи політичного руху, коли заповнював кандидатську анкету для участі у президентських виборах 2019 року.

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Його радник з комунікацій Рідас Ясиуліоніс у коментарі LRT пояснив це тим, що графа не була обов'язковою для заповнення.

Попередня президентка Литви Даля Грибаускайте також була у Комуністичній партії з 1979 року та вийшла з неї у червні 1990 року. У своїх кандидатських анкетах вона згадала про цей факт і у 2009, і у 2014 роках.